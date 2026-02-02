Nacional - 02/2/26 - 12:00 AM

Mano dura en Pesé: restringen acceso al vertedero tras incendios

Autoridades limitan horarios, refuerzan vigilancia y advierten sanciones para evitar nuevos siniestros.

 

Por: Thays Domínguez / Azuero -

Tras los incendios registrados en el vertedero municipal de Pesé, en la provincia de Herrera, que afectaron la salud y la tranquilidad de residentes cercanos, las autoridades locales anunciaron nuevas medidas de control para prevenir futuros siniestros.

El Municipio de Pesé prohibió el ingreso de personas no autorizadas al vertedero después de las 3:00 de la tarde. El acceso solo estará permitido de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. a quienes realizan extracción de materiales, bajo la supervisión del personal municipal.

Una vez cumplido el horario establecido, toda actividad quedará suspendida y las personas que permanezcan en el lugar deberán responder ante la Policía Nacional, facultada para aplicar sanciones y correctivos.

🚫 Prohibido fumar o provocar fuego

La alcaldesa de Pesé, Yecenia Alfonso, recordó que está estrictamente prohibido fumar o provocar fuego dentro del vertedero y advirtió que el incumplimiento de estas normas podría derivar en la suspensión total del acceso, incluso durante el horario autorizado.

Aunque reconoció que algunas personas dependen de esta actividad para su sustento económico, Alfonso subrayó que la permanencia en el vertedero estará condicionada al cumplimiento estricto de las normas, priorizando la seguridad ciudadana y la salud pública.

📹 Más control y vigilancia

Como parte del plan de reforzamiento, el municipio avanza en la instalación de cámaras de vigilancia y en la asignación de maquinaria permanente para mejorar el control y la operatividad del sitio.

Además, reiteró la prohibición del ingreso de madera al vertedero, al tratarse de un material que incrementa el riesgo de incendios, siguiendo recomendaciones de las autoridades competentes.

