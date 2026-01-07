CASO ODEBRECHT PODRÍA SUFRIR REVÉS POR ‘DOBLE SOMBRERO’ DE BALOISA

La audiencia del caso Odebrecht, programada para el próximo lunes 12 de enero, según el abogado Basilio González, podría sufrir otro revés por la falta de sustento legal y disponibilidad de la jueza Baloisa Marquínez, quien se encuentra ejerciendo funciones en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El doble rol de la jueza, designada por María Eugenia López, quien en ese momento administraba la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impediría que la audiencia se lleve a cabo porque no puede deslindarse de sus tareas dentro del SPA para retomar el caso Odebrecht a través del sistema inquisitivo.

“Ella no puede salir e ir a hacer una nueva audiencia en lo inquisitivo, entonces no pueden sacarla y no puedes nombrar a otro juez, un juez ad hoc, porque estaríamos mal”, subrayó.

El abogado detalló que Marquínez se encuentra ejerciendo el papel de relatora en otro caso, uno de los más importantes dentro de la instancia judicial, porque es quien lleva el cronograma de todo lo desarrollado en la audiencia que puede durar hasta 3 meses dependiendo de su complejidad; por lo tanto, su presencia es indispensable.

No obstante, le gustaría que la audiencia se realizara para que la ciudadanía escuche que el abogado de la exprocuradora Kenia Porcell también tenía relación con André Luiz Campo Rabello, exdirector de la constructora brasileña en Panamá, y el diputado José Luis Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela, quien supuestamente se reunía con los testigos en el consulado para tomar sus declaraciones.

“A mi juicio, este caso no tiene asidero jurídico, por lo que gastaríamos el tiempo, pero sí sería bueno que se hiciera la audiencia, en su momento, para que escucharan lo que se dio en la administración de Juan Carlos Varela y Kenia Porcell, quiénes eran los autores principales, quiénes iban a Brasil, hablaban con estas personas y cómo se anularon las pruebas”, dijo en Nex Noticias.