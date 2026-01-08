Chiquita realiza la primera cosecha de banano en Bocas

La transnacional Chiquita realiza su primera cosecha de banano tras reactivar su operación en Panamá, que cerró a mediados de 2025, cuando despidió a 6.500 trabajadores y reportó pérdidas por 75 millones de dólares, en medio de una huelga sindical por unas reformas a la seguridad social del país centroamericano.

El portavoz de Chiquita Panamá, Alexander Gabarrete, dijo que esta "primera cosecha" tras el regreso de la empresa al país está destinada al "mercado nacional", según informó este miércoles la cadena Telemetro desde una empacadora de la transnacional situada en la provincia de Bocas del Toro.

Según la información disponible, esta primera cosecha se está embolsando en la empacadora de El Empalme, que emplea ahora entre 20 y 30 personas.

"Esto nos sirve en dos vías: primero, realizar nuestra primera cosecha, enfocada al mercado nacional, y (segundo) ver el comportamiento de las empacadoras en base a los trabajos que se han venido realizando en cuanto a mantenimiento y reparación", dado que estuvieron cerradas varios meses, declaró Gabarrete.

Las autoridades han informado que se espera que en febrero próximo comiencen las exportaciones de banano, que antes de la huelga sindical por la reforma a la seguridad social, que tuvo lugar entre abril y junio del año pasado, era el primer producto de exportación del país centroamericano.

Chiquita Panamá explotaba unas 5.000 hectáreas de cultivos de banano en Bocas del Toro a través de una concesión, pero cerró luego de que el sindicato de la empresa, Sitraibana, inició en abril pasado un paro que se prolongó durante unos dos meses en rechazo a una reforma a la seguridad social ya vigente.

Tras negociaciones con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, Chiquita regresó a Panamá pero ahora bajo el modelo de aparcería, en el que la compañía cede, sin traspasar, la tierra a colonos para producir la fruta, que la transnacional se compromete "a comprar y regular su producción bajo sus estándares", de acuerdo con la información oficial.

Más de 1.600 trabajadores ya han sido contratados para la reactivación de Chiquita, una cifra que supone más de la mitad de los 3.000 que se requieren en la primera etapa del proceso -de limpieza y mantenimiento de las plantas-, mientras que en una segunda fase se contemplan 2.000 empleos adicionales para la logística y la producción de la fruta.

Se calcula que "Chiquita invertirá 30 millones de dólares para reactivar la producción en 5.000 hectáreas de tierras bananeras, y la posterior exportación" bajo el nuevo modelo operativo, según se informó oficialmente cuando se anunció el regreso de la empresa.