Nacional - 08/1/26 - 12:00 AM

Reelección de rectores pasa a segundo debate

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional volvió a aprobar en primer debate la ley 83 que regula la reelección del rector y otras autoridades, luego de que el pleno la mandara de regreso a la comisión.

La iniciativa había sido devuelta por decisión de algunos diputados, quienes pidieron que se revisaran algunos puntos. Ayer, tras realizarse las modificaciones, fue aprobado en primer debate.

El presidente de la comisión legislativa, Jorge Bloise, explicó que de forma responsable y, a través de un consenso dado por las diferentes bancadas, se acordó permitir la reelección por un periodo adicional de forma inmediata, después de la elección y no solo al rector, sino a decanos, vicedecanos u otros.

Agregó que si ya las autoridades actuales han ocupado sus dos periodos, no podrán optar por la reelección, dado que el proyecto se los limita.

Mientras que su proponente, el diputado Ernesto Cedeño, señaló: “El proyecto ha estado más de un año dando vueltas en la comisión. Es un proyecto importante y creemos que, con estas modificaciones, puede tener los votos para avanzar hasta tercer debate y ser sancionado".

