Municipio de Panamá, a la espera de instalar unas 500 cámaras

El alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi, anunció que el Municipio está a la espera de instalar unas 500 cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la capital durante este año, con el objetivo de frenar la delincuencia y el vandalismo en la ciudad.

“Vamos a instalar cerca de 500 cámaras de video y las vamos a compartir con los estamentos de seguridad, como la Policía y el G5, para fortalecer la red de vigilancia en el distrito capital”, soltó sin rodeos el alcalde, dejando claro que esta iniciativa rompe con la vieja mentalidad de ‘lo mío es mío y lo tuyo es tuyo’. “Eso no tiene sentido cuando lo más importante es la seguridad de los ciudadanos”, enfatizó.

Mizrachi recordó un caso reciente que encendió las alarmas: un basurero inteligente valorado en 2,500 dólares fue destruido por vándalos, sin que nadie supiera quién fue ni cómo ocurrió. “Gracias a Dios no fue una vida humana”, dijo, subrayando la urgencia de contar con ojos electrónicos en las calles.

Pero la visión del alcalde va más allá de las cámaras. También aseguró que uno de sus grandes objetivos es convertir a la ciudad de Panamá en un ejemplo regional en el manejo integral de las personas en situación de calle, al nivel de lo que hoy representa El Salvador en materia de seguridad.

“Queremos ser un ejemplo para ciudades como Nueva York y París, que a pesar de ser del primer mundo no han logrado resolver este problema que afecta a miles de personas”, afirmó.

Según Mizrachi, el Municipio ya cuenta con un plan integral que incluye albergues, acuerdos con ONG y, sobre todo, la voluntad política para enfrentar una situación que por años ha sido ignorada.

Con cámaras, coordinación y mano firme, Panamá apuesta a cambiar el juego. La pregunta que queda en el aire es: ¿está la ciudad lista para vivir bajo vigilancia… y más seguridad?