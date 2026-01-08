Policentro de San Isidro está listo para ser inaugurado, según Icaza

El Policentro de San Isidro está prácticamente listo para ser inaugurado, así lo confirmó el ministro de Metas y Asuntos del Canal, Juan Ramón Icaza.

“Esperamos próximamente estar inaugurando con el señor presidente. Una obra prácticamente lista”, señaló el ministro.

Destacó que esta instalación es una obra largamente esperada por los residentes del distrito, que pronto podrán contar con una atención integral en las modernas instalaciones.

El nuevo policentro contará con áreas de urgencias, mamografía, registros médicos, imagenología, farmacia, laboratorio, quirófanos, recobro, fisioterapia, consulta externa y ginecología.

La obra, con una inversión total de 35 millones de dólares y ubicada cerca de una estación del Metro, tendrá capacidad para más de 30 mil personas.

Basura

Durante su recorrido en el distrito, Icaza también se refirió a la crisis de la basura y enfatizó que el servicio, asumido de manera extraordinaria por la Autoridad de Aseo y Domiciliario desde el 1 de enero, será transferido nuevamente al municipio el próximo 18 de enero.

"Esperamos nosotros poder entonces trasladar todo el trabajo realizado al municipio de San Miguelito el próximo 18 de enero", dijo.

Icaza informó que en apenas una semana se ha logrado limpiar el 95% de los puntos críticos identificados.

“Hemos recogido aproximadamente 3 millones de libras de basura, lo que representa un avance importante”, sostuvo.

Reiteró que “la intención es dejar el distrito lo más limpio posible para poder trasladar la responsabilidad el 18 de enero al Municipio de San Miguelito”.

Por otro lado, la alcaldesa Irma Hernández reiteró que el próximo 19 de enero entrarán a operar tres empresas que se encargarán del servicio de recolección de la basura.

Recordó que el distrito se dividirá en tres zonas (naranja, verde y azul) para dar un mejor servicio.

Por último, enfatizó que la tarifa de aseo no tendrá variaciones y los residentes seguirán pagando lo mismo.

“Se mantienen la misma tarifa y los vecinos seguirán pagando por el recibo de la luz”, dijo.