¡Cataratón en Chiriquí mueve a 400 pacientes a cirugía inmediata!

La ciudad de David, Chiriquí, se llenó de movimiento esta semana con la jornada quirúrgica más grande que se recuerda en la provincia.

Un total de 400 pacientes serán atendidos entre catarata, pterigión y cirugía plástica, muchos de ellos esperando hasta cuatro años por una operación.

La coordinación la hacen el Minsa, la CSS y la iniciativa Juntos por la Salud, con apoyo del Comando Sur de EE.UU..

Gente de Bocas del Toro, Veraguas, Panamá y de distintos distritos chiricanos llegó temprano al Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., lista en mano, con esperanzas de recuperar la vista.

Los adultos mayores de 60 años representan la mayoría de los casos de catarata, mientras que los pacientes con pterigión rondan entre los 30 y 50 años.

Todos han sido evaluados previamente y cuentan con exámenes completos para garantizar cirugías seguras.

El respaldo internacional es fuerte: 23 profesionales estadounidenses entre médicos especializados, anestesistas, enfermeros y personal de apoyo trabajan junto a 7 profesionales del Minsa, mientras la CSS se encarga de suministrar todos los insumos y de coordinar la atención de 100 pacientes que estaban en lista de espera.

La integración entre organismos demuestra que es posible bajar la mora quirúrgica y atender a la población de manera efectiva.

El seguimiento postoperatorio comienza al día siguiente de cada cirugía y se programa una cita de control a la semana.

La combinación de cooperación internacional y esfuerzo local permite que cientos de panameños recuperen la vista y mejoren su calidad de vida, dejando claro que la salud no espera y que estas jornadas marcan la diferencia.