CCIAP: "Con Ley de Interés Preferencial ganan familias panameñas"

La aprobación del Proyecto de Ley 341 corrige las limitaciones de la legislación vigente, brindando mayor certeza a los panameños que buscan acceder a una vivienda.

 

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresó su respaldo a la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 341, el cual modifica la Ley 468 de 2025, que subroga la Ley 3 de 1985 y establece un régimen de intereses preferenciales para ciertos préstamos hipotecarios. Esta medida, según la CCIAP, representa un avance importante para miles de familias panameñas que aspiran a obtener una vivienda propia.

Juan Arias, presidente de la CCIAP, destacó el impacto positivo de la ley: “Hoy ganan las familias panameñas: con la Ley de Interés Preferencial aprobada, es hora de arrancar a construir y financiar el futuro de los panameños”, expresó, subrayando que esta ley no solo facilitará la adquisición de viviendas, sino que también tendrá efectos beneficiosos para las comunidades y el mercado laboral.

La aprobación del Proyecto de Ley 341 corrige las limitaciones de la legislación vigente, brindando mayor certeza a los panameños que buscan acceder a una vivienda. Además, se espera que esta iniciativa impulse la generación de empleo, aumente los ingresos y fortalezca la confianza en la economía nacional.

“La Asamblea ha hecho lo correcto. No hablamos de cifras, hablamos de panameños que hoy ven más cerca la posibilidad de un hogar propio. Esa es la verdadera medida del crecimiento”, concluyó Arias.

 

