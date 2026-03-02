Nacional - 02/3/26 - 11:34 AM

CEDI de Caimitillo abre y recibe a 88 pelaitos

La instalación tiene capacidad para 150 niños de 0 a 5 años, aunque en este arranque comenzaron 88 estudiantes.

 

Por: Redacción / Crítica -

Desde temprano se veía a los papás llegar agarrados de la mano con sus hijos. Muchos habían pasado mil veces por el lugar mientras lo construían, pero hoy fue distinto. El nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) de Caimitillo, en Panamá Norte, abrió sus puertas y sorprendió por dentro.

La instalación tiene capacidad para 150 niños de 0 a 5 años, aunque en este arranque comenzaron 88 estudiantes

El centro fue entregado por la Alcaldía de Panamá como parte del inicio del año escolar. Es un espacio nuevo, amplio, con áreas educativas, recreativas y administrativas.

Los padres no ocultaron la emoción. Algunos decían que llevaban tiempo esperando un lugar así en el área. “Podemos irnos a trabajar tranquilos, aquí estarán bien”, contó Estela, madre de familia, mientras miraba los salones.

El alcalde Mayer Mizrachi llegó y compartió con los niños. Les entregó cuadernos y recorrió las instalaciones. “Este es un espacio seguro para el desarrollo integral de la población infantil del área”, manifestó.

El equipo técnico del CEDI trabajará en el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y socioemocionales. Según se informó, los niños estarán bajo el cuidado de personal profesional especializado.

Te puede interesar

CEDI de Caimitillo abre y recibe a 88 pelaitos

CEDI de Caimitillo abre y recibe a 88 pelaitos

 Marzo 02, 2026
Panamá en riesgo ante ampliación de guerra en Iran

Panamá en riesgo ante ampliación de guerra en Iran

Marzo 02, 2026
Obras impactan horarios en cinco escuelas de La Chorrera y Arraiján

Obras impactan horarios en cinco escuelas de La Chorrera y Arraiján

 Marzo 02, 2026
Colón arranca año escolar con 198 centros operativos y 61 mil estudiantes

Colón arranca año escolar con 198 centros operativos y 61 mil estudiantes

 Marzo 02, 2026
Vigilia frente al Hospital del Niño exige acción por enfermedades raras

Vigilia frente al Hospital del Niño exige acción por enfermedades raras

 Marzo 02, 2026

La obra tuvo un costo de B/.897,139.90, financiada con fondos de descentralización desde el 2022. 

Este 2 de marzo, junto a Caimitillo, también arrancaron tres nuevas sedes en Calidonia, Parque Norte y Caimitillo, sumando 16 Centros de Desarrollo Infantil activos en el distrito para atender a 1,000 niños y niñas.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo

Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves