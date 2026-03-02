CEDI de Caimitillo abre y recibe a 88 pelaitos

Desde temprano se veía a los papás llegar agarrados de la mano con sus hijos. Muchos habían pasado mil veces por el lugar mientras lo construían, pero hoy fue distinto. El nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) de Caimitillo, en Panamá Norte, abrió sus puertas y sorprendió por dentro.

La instalación tiene capacidad para 150 niños de 0 a 5 años, aunque en este arranque comenzaron 88 estudiantes.

El centro fue entregado por la Alcaldía de Panamá como parte del inicio del año escolar. Es un espacio nuevo, amplio, con áreas educativas, recreativas y administrativas.

Los padres no ocultaron la emoción. Algunos decían que llevaban tiempo esperando un lugar así en el área. “Podemos irnos a trabajar tranquilos, aquí estarán bien”, contó Estela, madre de familia, mientras miraba los salones.

El alcalde Mayer Mizrachi llegó y compartió con los niños. Les entregó cuadernos y recorrió las instalaciones. “Este es un espacio seguro para el desarrollo integral de la población infantil del área”, manifestó.

El equipo técnico del CEDI trabajará en el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y socioemocionales. Según se informó, los niños estarán bajo el cuidado de personal profesional especializado.

La obra tuvo un costo de B/.897,139.90, financiada con fondos de descentralización desde el 2022.

Este 2 de marzo, junto a Caimitillo, también arrancaron tres nuevas sedes en Calidonia, Parque Norte y Caimitillo, sumando 16 Centros de Desarrollo Infantil activos en el distrito para atender a 1,000 niños y niñas.