Nacional - 02/3/26 - 12:53 PM

Canal: Es prematuro anticipar impacto en la vía por crisis en Medio Oriente

En este momento resultaría prematuro anticipar posibles consecuencias o impactos específicos, indican.

 

Por: Redacción / EFE -

 Panamá. El Canal de Panamá afirmó este lunes que sería apresurado prever el posible impacto en la vía que tendría la crisis en Oriente Medio, que ya está afectando el tráfico marítimo en esa zona, y que se mantiene observando la evolución de la situación.

En un comentario, la administración del paso navegable de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico afirmó que "monitorea de manera permanente la evolución del comercio marítimo internacional y las dinámicas que puedan influir en sus flujos".

Sobre los "recientes acontecimientos en el Medio Oriente", y considerando la naturaleza cambiante de la situación, "en este momento resultaría prematuro anticipar posibles consecuencias o impactos específicos que estos eventos pudieran tener sobre el tránsito de buques por la vía interoceánica", por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

"El Canal de Panamá continúa operando de forma segura, eficiente y confiable, reafirmando su compromiso de brindar un servicio continuo y sin interrupciones a la comunidad marítima mundial", añadió.

Algunas de las principales navieras de Asia-Pacífico anunciaron este lunes la interrupción o reorganización de sus actividades en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio energético global, ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

Ya el sábado el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Te puede interesar

Más de 870 mil estudiantes arrancan clases con nuevo currículo

Más de 870 mil estudiantes arrancan clases con nuevo currículo

 Marzo 02, 2026
Panamá pide paz y equilibrio ante guerra en Oriente Medio

Panamá pide paz y equilibrio ante guerra en Oriente Medio

 Marzo 02, 2026
Canal: Es prematuro anticipar impacto en la vía por crisis en Medio Oriente

Canal: Es prematuro anticipar impacto en la vía por crisis en Medio Oriente

 Marzo 02, 2026
Dos muertos por influenza y 822 casos de dengue en la semana 5.

Dos muertos por influenza y 822 casos de dengue en la semana 5.

Marzo 02, 2026
¿Un firu de calle puede ser un agente? Así entrenan para combatir a los narcos

¿Un firu de calle puede ser un agente? Así entrenan para combatir a los narcos

 Marzo 02, 2026

Y la Guardia Revolucionaria iraní advirtió, asimismo, que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, punto vital del tráfico petrolero y comercial en la región, ya no es seguro.

Por el estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, transita alrededor del 20 % del petróleo y una parte relevante del gas natural licuado (GNL) que se comercia por mar a nivel global, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y la ONU.

Alrededor del 84 % del crudo y condensado y el 83 % del GNL que atravesaron Ormuz en 2024 tuvieron como destino mercados asiáticos, entre ellos China, India y Japón, de acuerdo con la EIA

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo

Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo