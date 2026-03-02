¿Un firu de calle puede ser un agente? Así entrenan para combatir a los narcos

¿Qué hace que un perro sea capaz de detectar lo que el ojo humano y los escáneres pasan por alto? La respuesta no está solo en su nariz, sino en un sistema de entrenamiento, financiamiento y cuidado que transforma a un cachorro seleccionado en un activo de seguridad nacional.
Desde la compleja selección de los ejemplares hasta la pregunta de por qué no cualquier "firulais" puede portar el arnés, la gestión de estas unidades revela un equilibrio entre el alto rendimiento policial y la protección emocional de un ser vivo que, tras años de servicio, busca simplemente un hogar para su jubilación.
El Sargento 1ero, Carlos Rangel Fragueiro, del Departamento Canino del Servicio Nacional Aeronaval, detalla que detrás de cada operativo exitoso contra el narcotráfico o del hallazgo milagroso de un sobreviviente entre los escombros, existe una simbiosis perfecta que la tecnología aún no logra replicar: el binomio guía-canino.
¿Cómo está estructurada la unidad canina, cuántos son?
Rangel nos detalla que en estos momentos hay 32 canes y se especializan en detección de sustancia explosiva, sustancias narcóticas y visa, perro de búsqueda y rescate de personas vivas en infraestructuras colapsadas, además, hay canes entrenados en relaciones públicas, que son los que se ven en shows.
Respecto a su enfoque, combaten en su mayoría el delito de narcotráfico y su función es en aeropuertos y puertos; también participan en allanamientos. "Los delincuentes no descansan, siempre estamos trabajando, estamos en el de Tocumen, Marcos A Gelabert, Panamá Pacífico, Colón", indica.
En un día normal de trabajo, se despiertan temprando y le dan alimento al can a las 5 a.m., además, la otra alimentación a las 17 horas. Normalmente suelen estar en puertos, aeropuestos, playa, revisar lanchas, barcos, contenedores.
¿Cuáles son los más utilizados? Entre las razas más utilizadas están los pastor malinois, golden retriever, labradores, cruces de labradores con mestizo, cokers y más. Por lo general, se enfocan en las cualidad de impulso, instinto, por el tipo de operaciones que realizan.
Hablando del tiempo de entrenamiento, si lo toman desde joven (tres meses) en unos siete u ocho meses ya puede ser considerado para ser entrenado; en caso de ser un adulto joven, de siete meses también en adelante es funcional.
Instructores de los aeronavales son los encargados de trabajar con los canes. Del año pasado hasta esta fecha hay unos seis perros que se mantienen en entrenamiento, pero no hay una cifra continúa anual y se maneja dependiendo de la necesidad.
¿Qué resultados concretos han logrado las unidades caninas en los últimos años? "Hemos participado en distintas operaciones, en los últimos 5 años hemos incrementado la cantidad de incautaciones en puertos, aeropuertos y en zonas rurales. Tenemos desde hace dos años uno de búsqueda y rescate, pero como tal en un operativo real no hay una cifra", menciona el l Sargento 1ero, Rangel Fragueiro.
¿Qué cuidados reciben los perros fuera del horario de servicio? Cada can tienen tratamiento de baño medicado, tratamiento médico rutinario de vacunas, productos para evitar el control de parásitos; cada dos o tres meses se están desparasitando los canes con diferentes productos.
Pero no todo es trabajo, porque hay momentos que se le sueltan para que salten y puedan correr. Los que laboran en el aeropuerto suelen hacer un turno de 8 y 15 días, una vez cumplen esa distancia, vuelven para entrenamientos y descansan.
Y hablando del momento en que se retiran, todos los canes tienen estipulado un servicio de ocho años, pero se ha dado caso que trabajan hasta 10 años. Luego de su retiro se le hace su despedida, procedimiento de documentación en la institución porque son perros registrados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Luego que cumplen con su labor, se les busca un hogar que los cuide, pero no se entregan a cualquier persona. En su gran mayoría van a hogares de colaboradores de la institución aeronaval.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las unidades caninas hoy? Entre los mayores desafíos que enfrentan son los métodos que usan los narcotraficantes para evadir a los canes, con los envalajes, por lo que deben estar al día con los entrenamientos para combatir a los delincuentes.
El sargento detalla que los firulais seguirán a la par de la tecnología por el momento y aunque haya avances todo dependerá de la evolución que haya, pero al final los canes son muy necesarios.
¿Cómo llegan los canes a la unidad? "Por el momento hemos trabajado con canes que ha donado la embajada de Estados Unidos, donado personal civil. Hemos hechos cruces para obtener cachorros y a futuro se tiene previsto hacer un criadero, porque obtener un perro entrenado o más es algo costoso. Muchas veces hay que traerlos del exterior y eso es muy caro", contó.
¿Por qué no entrenar a los firulais de las calles? "Si yo encuentro un firulais por ahí, puede correr y saltar, pero cuando voy a entrenarlo como tal se pueden rajar (no rinden), porque hay ejercicios que debo hacer que como tal, las cualidades físicas no las va a tener, por eso es que nos vamos a las razas, que tendrán un efectividad positiva", menciona.
Además, para la institución, entrenar un perro cuesta 7 u 8 meses y se se cae, es un tiempo perdido, por lo que mejor es ir a uno de raza. "Hemos entrenado perros que hemos traídos de isla que estaba pequeñito y dieron excelentes resultados, pero no es común. Una vez tuvimos uno que era salchicha con varios cruces y dio 9 años de buenos resultados", puntualizó.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".x