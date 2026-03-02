Panamá pide paz y equilibrio ante guerra en Oriente Medio

El Gobierno panameño fijó posición este lunes sobre la escalada en Oriente Medio. El canciller Javier Martínez-Acha dijo que el país espera que “se pueda obtener una solución pacífica y cesen las hostilidades lo más pronto posible”, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán.

Desde Ciudad de Panamá, el jefe de la diplomacia panameña sostuvo que el país mantiene su línea histórica. “Como país que siempre busca la paz, reducir los conflictos y las controversias, estamos dispuestos a aportar un esfuerzo (para) lograr esos objetivos”, expresó ante los medios.

Martínez-Acha también habló de mantener “una posición de equilibrio” en este escenario que calificó como un “mundo complejo”, no solo por la escalada en Oriente Medio, sino también por la guerra entre Ucrania y Rusia.

Sin embargo, el canciller señaló que tampoco se puede “ser pasivos ante la realidad de un régimen que ha violado todo tipo de derecho de su población y que ha enriquecido uranio más allá del uso civil”, en referencia a Irán.

El conflicto se intensificó tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y parte de la cúpula militar. Irán ha prometido venganza y ha advertido que responderá con la mayor fuerza.

Durante el fin de semana no cesaron los bombardeos. Teherán respondió con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y bases estadounidenses en varios países de la región.