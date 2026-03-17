¡Choque en la Asamblea! Enfermeras y técnicos se tiran por Ley 255

Un tenso pulso se vive en la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, donde técnicos en enfermería e instrumentadores quirúrgicos han entrado en una abierta confrontación por el futuro de la Ley 255, una iniciativa que busca otorgar idoneidad y reconocimiento profesional a los instrumentadores.

Mientras los instrumentadores defienden el proyecto como un paso necesario para dignificar su labor y abrirles el camino hacia una licenciatura, que fortalezca sus conocimientos y mejore la atención a los pacientes, del otro lado del sector salud han encendido las alarmas.

La Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería (ANPATE) y la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá han rechazado con firmeza la propuesta, advirtiendo que invade funciones que históricamente han desempeñado las enfermeras dentro del quirófano.

Según estos gremios, las enfermeras no solo cumplen un rol clave durante las cirugías, sino que acompañan al paciente desde su ingreso al salón de operaciones hasta su recuperación, por lo que temen que la aprobación de la ley termine desplazándolas laboralmente.

El debate ha escalado a un punto crítico, con ambas partes defendiendo sus espacios en el sistema de salud y presionando a los diputados.

La discusión de la Ley 255 no solo expone una lucha por reconocimiento profesional, sino también una batalla directa por el control de funciones dentro de los quirófanos del país.