Cerca de 200 casas afectadas por inundaciones en Colón tras fuertes lluvias

Casi 200 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias que azotaron la provincia de Colón durante los últimos dos días, según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Sinaproc).

El balance detalla que las inundaciones afectaron principalmente a las zonas de Cristóbal Este, en el sector conocido como Canaán, un asentamiento informal que sirve como entrada hacia la comunidad Altos de Los Lagos. En esta área, 21 viviendas fueron parcialmente afectadas, dejando a 85 personas (59 adultos y 29 menores) desplazadas. Estas personas buscaron refugio en casas de familiares y amigos.

En la comunidad de Nazareno A y B, ubicada en el corregimiento de Cristóbal, 12 viviendas también resultaron dañadas, con 25 personas afectadas (18 adultos y 7 menores).

Por su parte, en el distrito de Chagres, específicamente en el corregimiento de Achiote, 10 casas fueron afectadas, impactando a un total de 43 personas, entre las que se incluyen 27 adultos, 16 menores y una persona con discapacidad.

Uno de los puntos más golpeados por las lluvias fue el corregimiento de Cativá, donde sectores como San Isidro, Guayabal y San Pedro A y B reportaron daños en 141 casas. Esta situación afectó a 503 personas (332 adultos, 175 menores y 17 personas con discapacidad).

El reporte también destaca un incidente en el distrito de Chagres, en el corregimiento de Piña, donde un árbol cayó sobre una vivienda en la zona conocida como El Tarascon. Afortunadamente, se logró realizar el corte y la liberación del árbol, el cual dañó el techo de la vivienda, habitada por dos personas adultas.

Finalmente, las lluvias provocaron varios deslizamientos de tierra en el corregimiento de Cativá, específicamente en las comunidades de El Polvorín y Altos de Zona Libre, lo que contribuyó a las dificultades en la región.

Las autoridades siguen evaluando la situación y brindando asistencia a los afectados, mientras se mantienen alertas ante la posibilidad de más precipitaciones. Sinaproc continúa monitoreando las condiciones climáticas y trabajando en coordinación con otras instituciones para atender las necesidades de los damnificados.

Clases continúan suspendidas este viernes



Por otra parte, la Dirección Regional de Educación de Colón informó que la suspensión temporal de clases continuará vigente este viernes 21 de noviembre en los centros educativos ubicados en las zonas de la provincia afectadas por inundaciones.

En la que se dificulta o imposibilita el acceso seguro a las instalaciones.



La medida aplica únicamente a las escuelas y colegios cuya accesibilidad permanece comprometida debido a las condiciones climáticas recientes.



En los planteles donde las actividades pueden desarrollarse sin afectaciones, las clases se impartirán con normalidad.

