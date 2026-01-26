Certificación oficial contradice acusación por blanqueo en caso Odebrecht

Una documentación de la Fiscalía de Cuentas y del Tribunal de Cuentas de Panamá certifica que la sociedad constructora Norberto Odebrecht no mantiene ni ha sido procesada patrimonialmente ante este organismo constitucional, según consta en su base de datos.

La certificación, con fecha del 15 de enero de 2026, está suscrita por el secretario general encargado, Gustavo Bonilla, y desmonta la acusación del Ministerio Público, la cual se basa en que al Estado se le causó un perjuicio y que se obtuvieron dineros que luego fueron blanqueados.

En el mencionado documento, el Tribunal de Cuentas deja constancia de que nunca hubo afectación ni lesión patrimonial al Estado. Conforme al artículo 254 del Código Penal, para que exista blanqueo de capitales, debe haber un delito precedente; sin él, la acusación del Ministerio Público carece de fundamento.

Además, respecto a las donaciones políticas de la constructora, los abogados han advertido que estos aportes pretenden criminalizarse cuando no hay normas que así lo prohíban.

En el caso del expresidente Ricardo Martinelli, el abogado Carlos Carrillo ha recalcado que el destino de las donaciones recibidas en la campaña política de 2009 está debidamente sustentado en declaraciones.

Indicó que, en el auto de llamamiento a juicio, se menciona que hay por lo menos cuatro personas identificadas que están vinculadas a donaciones políticas de 2009.

De hecho, entre las 21 pruebas extraordinarias aportadas por la defensa del expresidente, hay una certificación que indica que el Tribunal Electoral no adelantó proceso alguno a Martinelli sobre contribuciones privadas y donaciones a las campañas presidenciales durante los periodos electorales 2004 y 2009.

Esta certificación, con la firma de la secretaria general Myrtha Varela de Durán, precisa que, si bien para esos procesos los partidos y candidatos tenían la obligación de registrar sus contribuciones privadas ante el Tribunal Electoral, el manejo de la información gozaba del estatus de confidencialidad y reserva que solo se entregaba a requerimiento del Ministerio Público y el Órgano Judicial en virtud de investigación penal, lo que no ocurrió en el caso de Martinelli.

Expectativa

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli se mantiene a la expectativa de que la jueza admita las pruebas presentadas la semana pasada en el caso Odebrecht.

El abogado Ángel Álvarez, miembro del equipo defensor, fue enfático al señalar que las 21 pruebas presentadas deben ser admitidas, ya que constituyen el único mecanismo real para demostrar la inocencia de su cliente.

Para Álvarez, el escenario pudiese tener un mediano equilibrio con la admisión de esas pruebas. "Por primera vez tenemos la oportunidad de que se evalúen, examinen e ingresen al expediente, al menos las que abordan el estado de inocencia de nuestro defendido".

Álvarez denunció que el proceso por el caso Odebrecht se desarrolla en un profundo desequilibrio, marcado por una investigación unilateral, exceso de formalismos y una justicia que, a su juicio, se ha alejado del debido proceso.

Agregó el abogado que el expediente ha sido construido exclusivamente desde la óptica acusatoria, sin permitir durante años una verdadera contradicción probatoria.