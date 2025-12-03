Chapman dice que se investigará transferencias millonarias a municipios

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó ayer que iniciará una investigación sobre las supuestas transferencias que se realizaron a algunos municipios, luego de la denuncia presentada por la diputada Janine Prado sobre posibles irregularidades en la distribución de fondos.

“En el día de ayer (lunes) vi el mensaje en X de la diputada de la República Janine Prado, a quien inmediatamente llamé... El Ministerio de Economía y Finanzas no entra en el detalle mínimo del uso de estos fondos, pero mi compromiso como ministro es analizar e investigar el uso de todos esos recursos, y de encontrarse algo indebido, se van a tomar acciones al respecto; que no les quepa duda a los panameños de eso”, manifestó el ministro.

Destacó que los señalamientos de Prado son muy oportunos. Además, reiteró que, aunque los fondos hayan sido entregados de manera legal, cualquier percepción de mala práctica será abordada de forma inmediata por su cartera.

Por otro lado, señaló que actualmente se evalúan los criterios empleados para decidir las transferencias extraordinarias y reconoció que la metodología no está regulada por ley.

"Lo hacemos en función de indicadores socioeconómicos: distribución del ingreso, niveles de pobreza y niveles de empleo en cada región. Eso no está normado por ley; quizá esta es una oportunidad para empezar a normarlo", expresó Chapman a los medios de comunicación.

Enfatizó que las denuncias han abierto la oportunidad de revisar los criterios de asignación de los recursos, algo que, según él, nunca se ha normado adecuadamente en la historia de Panamá.

"Eso es uno de los temas que vamos a investigar, por ejemplo, una de las cosas... es qué criterios utilizan, por ejemplo, para asignación de los recursos", señaló.

Respecto al control de los fondos, Chapman confirmó que ha conversado con el contralor de la República, Anel Flores, quien ejercerá el control previo y posterior de este proceso.