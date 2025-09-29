Chapman: No habrá aumento en presupuesto y se cumplirá meta fiscal

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que aún no ha recibido las recomendaciones de reasignación presupuestaria por parte de los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en el marco de la discusión del proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2026.

Chapman señaló que espera recibir dichas propuestas esta misma semana y destacó que muchas de las recomendaciones apuntan a áreas clave como salud, educación y agua. “He escuchado muchas recomendaciones en esas áreas. Para decir la verdad, eso es música para mis oídos. Se van a tomar muy en serio y de forma muy constructiva”, expresó.

El ministro aclaró que los ajustes al presupuesto se realizarán mediante reasignaciones internas y no implicarán un aumento en el monto total. “No va a haber aumento del presupuesto”, advirtió, reiterando la importancia de respetar las metas fiscales establecidas.

“Hemos prometido al país, al mundo y a los inversionistas que confían en Panamá, que vamos a cumplir con nuestra meta fiscal para el próximo año, que es no exceder un déficit del 4%”, subrayó Chapman.

El funcionario explicó que este enfoque busca mantener la estabilidad económica y fortalecer la confianza de los mercados internacionales, reafirmando el compromiso del país con la disciplina fiscal.