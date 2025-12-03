Nacional - 03/12/25 - 10:25 AM

Chapman: Panamá no paga peaje a buques gringos como afirmó Doens

“Lo desconozco. Pareciera ser que él maneja información que yo no manejo”, dijo Chapman,

 

Por: Redacción / Crítica -

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró no saber nada sobre el supuesto pago de peajes por parte del Gobierno para que buques de guerra de Estados Unidos usen el Canal de Panamá, como soltó recientemente el dirigente del PRD, Mitchell Doens.

“Lo desconozco. Pareciera ser que él maneja información que yo no manejo”, dijo Chapman, dejando claro que no tiene registro ni documento que respalde esa versión.

Doens, desde redes, afirma que esos pagos salen del Ministerio de Seguridad, lo que encendió el debate en pasillos políticos y mesas de café. Pero Chapman fue firme: señaló que el tema lo llevan directamente el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y que hasta donde él sabe todo se ha manejado con transparencia, sin atajos y sin misterios.

Para el ministro, estas declaraciones lo tomaron frío y sin aviso. “En lo que he podido indagar dentro del MEF, eso no se ajusta a la realidad”, remató, como quien desmonta un cuento antes de que crezca.

Por su parte, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, bajó la tensión con datos en mano: aseguró que la presencia de embarcaciones militares estadounidenses en el Caribe oriental no ha afectado el tráfico por la vía.

Solo este martes pasaron 38 barcos, como cualquier día de trabajo fuerte en la franja húmeda que parte un continente en dos.

