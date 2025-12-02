Chapman: Si hay algo indebido en esas transferencias, vamos a actuar

“Las preocupaciones son válidas… y si se encuentra algo indebido, se va a tomar acción. Que no le quepa duda a nadie.”



Con esa frase, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, contestó ante las supuestas transferencias millonarias a municipios seleccionados, que han encendido las alarmas dentro y fuera de la Asamblea de Diputados.

Chapman confirmó que ya conversó directamente con la diputada Janine Prado, quien exigió explicaciones.

Según Chapman, la diputada le expuso sus inquietudes “de forma válida”, y por eso el MEF arrancó una revisión interna.

El ministro también indicó que en Panamá nunca se han utilizado indicadores socioeconómicos para decidir qué municipio recibe recursos.



Esto abre la puerta a una gran pregunta: ¿bajo qué criterio se repartió esa plata?

El origen del enredo: transferencias que nadie admitía… hasta ahora

Las denuncias de diputados independientes y del exdiputado Juan Diego Vásquez pusieron el tema en el mapa público. Ellos aseguran que algunas alcaldías están recibiendo beneficios directos por miles de dólares, en una especie de “descentralización paralela 2.0”.

Entre los casos mencionados está Pedasí, que habría recibido $700 mil.mientras que San Carlos habría recibido $300 mil.

Todo esto, según los denunciantes, sin criterios claros y sin que todos los municipios fueran considerados por igual.

Chapman promete investigación y deja la puerta abierta a la Contraloría

El ministro ante los cuestionamientos prometió que se investigará el uso de los fondos, si hay irregularidades, habrá correctivos. Ademá indicó que el MEF no va a proteger a nadie, sin importar el cargo.

Incluso dijo que estaría dispuesto a colaborar con la Contraloría, para que se au1dite cada centavo que salió desde Economía hacia los gobiernos locales.

Prado: Ahora toca transparentarlo todo”

La diputada Janine Prado, miembro de la Comisión de Presupuesto, exige que el MEF publique el listado completo de municipios y juntas comunales que recibieron fondos, cuánto recibieron y bajo qué criterio.

Se manejan cifras que superan los $6 millones en transferencias detectadas.

