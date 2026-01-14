Chatarra en la Escuela Normal de Santiago es un riesgo sanitario

Debido al riesgo de salud que representan, la gran cantidad de autos en desuso en las instalaciones dentro de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de Santiago de Veraguas, la directora Yamileth Urriola exige su pronta remoción.

Detalló además que estos autos dentro de las instalaciones también proyectan una mala imagen a este importante patrimonio histórico.

Urriola recordó que la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena es considerada un monumento histórico, por lo que resulta preocupante que, durante pasadas administraciones, algunas áreas del plantel hayan sido utilizadas como depósito de chatarras, situación que hoy genera serias afectaciones.

Según explicó la directora, muchos de estos vehículos abandonados acumulan agua, lo que favorece la proliferación de mosquitos, aumentando el riesgo de enfermedades como el dengue, lo cual pone en peligro la salud de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes.

“La presencia de esta chatarra no solo representa un foco de contaminación y un riesgo sanitario, sino que también afecta la imagen de una institución que forma parte del patrimonio histórico y cultural del país”, expresó Urriola.

La educadora indicó que ya se están realizando las gestiones correspondientes, y que comunicará formalmente la situación a la Dirección Regional de Educación y a la Gobernación de la provincia de Veraguas, con el objetivo de que se tomen acciones inmediatas para resolver el problema.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades competentes para que asuman su responsabilidad y contribuyan a la protección, conservación y buena imagen de la Escuela Normal, garantizando así un entorno seguro y saludable para toda la comunidad educativa.