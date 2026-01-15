Nacional - 15/1/26 - 10:22 AM

¡Chen chen para jubilados! Mulino promete pagar deuda histórica

 

Por: Redacción / Crítica -

El Gobierno anunció que comenzará a pagar una deuda histórica con los jubilados que lleva décadas arrastrándose.

Es el dinero de los intereses por mora de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre 1972 y 1983.

Esta deuda el propio Estado reconoce como legal y el pago se hará con certificados de pago negociables por intereses.

El presidente José Raúl Mulino, quien hizo el anuncio, explicó que cada certificado tendrá nombre del beneficiario, monto y fecha de vencimiento.

De acuerdo con la información, estos certificadois tendrán valor económico, se podrán transferir y no podrán ser embargados. Tampoco estarán sujetos a retenciones.

Mulino explicó que si el beneficiario fallece, los herederos podrán reclamar el dinero con un trámite sencillo.

La entrega de estos certificados está programada para junio.

El Gobierno dijo que el proceso se hará de forma ordenada, por el peso social que tiene este pago.

También se reiteró que es un compromiso ya asumido y que los beneficiarios recibirán lo que se les debe desde hace años.

 

