Chilibre se queda sin agua este sábado por 18 horas
La potabilizadora se para por trabajos en el anillo del Este; vecinos deben prepararse.
Este sábado, vecinos de varios barrios se quedarán sin agua potable por casi todo el día. El Idaan confirmó que la planta de Chilibre estará parada desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche, mientras se realizan trabajos para mejorar la red.
El director del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó que se aprovechará la parada para conectar el anillo del Este y hacer ajustes importantes en la distribución del agua. Entre ellos, cambiarán válvulas grandes en sectores como El Chorrillo y Pedregal y revisarán el sistema eléctrico que alimenta la planta.
Villarreal pidió a la gente llenar tanques y aljibes para no quedarse sin agua y estar atentos a los anuncios oficiales. Los trabajos podrían extenderse hasta el domingo, así que la recomendación es prepararse con tiempo.
Estas labores se hacen en coordinación con el Conades y la Autoridad del Canal, que también estará aprovechando la parada para ajustar su sistema en el lago.