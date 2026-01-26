Nacional - 26/1/26 - 04:41 PM

Chilibre se queda sin agua este sábado por 18 horas

La potabilizadora se para por trabajos en el anillo del Este; vecinos deben prepararse.

 

Por: Redacción / Crítica -

Este sábado, vecinos de varios barrios se quedarán sin agua potable por casi todo el día. El Idaan confirmó que la planta de Chilibre estará parada desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche, mientras se realizan trabajos para mejorar la red.

El director del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó que se aprovechará la parada para conectar el anillo del Este y hacer ajustes importantes en la distribución del agua. Entre ellos, cambiarán válvulas grandes en sectores como El Chorrillo y Pedregal y revisarán el sistema eléctrico que alimenta la planta.

Villarreal pidió a la gente llenar tanques y aljibes para no quedarse sin agua y estar atentos a los anuncios oficiales. Los trabajos podrían extenderse hasta el domingo, así que la recomendación es prepararse con tiempo.

Estas labores se hacen en coordinación con el Conades y la Autoridad del Canal, que también estará aprovechando la parada para ajustar su sistema en el lago.

 

 

