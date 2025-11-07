Chiquita anuncia ferias de empleo en Changuinola

La esperanza vuelve a soplar por Bocas del Toro. la empresa Chiquita anunció que vuelve el trabajo bananero con una serie de ferias de reclutamiento para que los bocatoreños tenga oportunidad de ganarse su pan de cada día.

Las empresas de aparcería de Chiquita junto con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, están preparando jornadas para abrir nuevas plazas en labores del campo, cosecha y cultivo.

El plan es que todo arranque entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, y que la economía vuelva a moverse como antes.

Las ferias serán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y aquí va la lista para quienes estén en busca de un trabajo en la provincia:

Martes 11 de noviembre: Empacadora de Finca 45 (Las Tablas Assets) – pa’ los que viven cerca de las fincas 44, 45, 46 y 47.

Miércoles 12 de noviembre: Empacadora de Finca 41 (Guabito Assets) – pa' los de las fincas 41, 43 y 53.

Jueves 13 de noviembre: Empacadora de Finca 33 (Las 30 Assets) – pa' las fincas 15, 24, 32, 33 y 85.

Viernes 14 de noviembre: Empacadora de Finca 65 (Las 60 Assets) – pa' las fincas 62, 63, 64, 65 y 66.

Sábado 15 de noviembre: Empacadora de Finca 13 (Finca 8 Internacional) – pa' las fincas 02, 03, 11, 12 y 13.

Se informó que los interesados deben llevar copia de la cédula por los dos lados, cuenta bancaria con certificación del banco, un correo activo, tu récord policivo y un certificado de buena salud que no pase de un mes de vigencia.

Se recomienda asistir a las feria que esté más cerca del interesado y se evite llevar a niños para que el proces se desarrolle con más rápidez y sin enredos.