Chiquita mete el acelerador y reactiva 2 mil empleos rumbo a enero 2026

La brisa bananera empezó otra vez a moverse en Bocas del Toro, y con ella el sonido más esperado por la gente: empleo, producción y esperanza. Este martes, el presidente José Raúl Mulino se sentó frente a frente con Carlos López Flores, presidente de Chiquita, para revisar cómo va el plan de levantar de nuevo la industria bananera que tantas familias sostienen en la provincia.

A la mesa también llegaron los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Jackeline Muñoz (Trabajo) y parte del equipo asesor, todos buscando una sola cosa: que la provincia vuelva a moverse como antes… o mejor.

2 mil manos vuelven a trabajar

López Flores confirmó que, bajo varias modalidades de contratación, ya hay 2 mil personas activadas limpiando fincas, preparando el terreno y sudando el uniforme de una industria que nunca se rinde.

Y la cosa apenas empieza: esta misma semana arrancan las firmas de contratos directos, apuntando al reinicio formal de la producción y exportación de fruta en enero de 2026.

La meta es clara y directa, como lo dijo el propio presidente de Chiquita:

“Queremos tener 5 mil trabajadores en febrero, trabajando a todo vapor.”

Mejor de lo esperado

López Flores soltó una frase que levantó el ánimo en la mesa: “La plantación está en mejores condiciones de las que estimamos.”

Con eso, Chiquita se entusiasma con acelerar el paso y llegar a producción completa entre febrero y marzo.

La empresa proyecta que para finales del 2026 ya estén exportando la misma cantidad de fruta que antes de aquella huelga ilegal que paralizó la operación a inicios del 2025.

Un trabajo en equipo

El presidente de Chiquita fue claro:

“El apoyo del Gobierno ha sido excelente. Nos da confianza en el país y en nuestra operación.”

Toda esta reactivación está amarrada al Memorando de Entendimiento firmado en agosto, que se ha venido cumpliendo pieza por pieza.

El ministro Moltó lo resumió así:

“En el tema agrícola y la limpieza de las fincas vamos según lo pactado.”

Más oportunidades para jóvenes y mujeres

La ministra Jackeline Muñoz celebró que muchos de los nuevos puestos están cayendo en manos jóvenes, sobre todo mujeres bocatoreñas que están regresando a las fincas con fuerza y determinación.

“El presidente Mulino está 100% comprometido con Bocas del Toro y con esta reactivación económica.”

Y en el fondo, cada contrato firmado, cada finca limpia y cada caja de banano que vuelva a salir del puerto, es un mensaje claro para la gente:

la provincia vuelve a levantarse con su propia fuerza y con apoyo para que el trabajo no falte en la mesa.