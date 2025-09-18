¡Chiquita vuelve a Bocas y Panamá se lanza al MERCOSUR digital!

La reunión mensual de APEDE dejó noticias que sacuden la economía panameña: el regreso de Chiquita Brands a Bocas del Toro, los avances en la integración con MERCOSUR y la puesta en marcha de Panamá Digital marcaron el encuentro que reunió a empresarios y autoridades del país.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó que la empresa Chiquita ya contrató a 3,000 trabajadores y se comprometió a invertir 30 millones de dólares en la primera fase de su retorno. La segunda etapa sumará otros 2,000 empleos cuando se reactive la exportación de banano, producto emblemático de Panamá en los mercados internacionales.

Moltó destacó que este logro es fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno y los ministerios de Trabajo y Desarrollo Agropecuario, y que permitirá reactivar la economía local y generar nuevas oportunidades en las comunidades bocatoreñas.

Por su parte, Adolfo Fábrega, administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), presentó la Visión Digital 2025–2029, orientada a simplificar trámites, fortalecer la conectividad y promover la inclusión digital. “Buscamos que los ciudadanos realicen trámites 100% en línea, reduciendo la burocracia y eliminando espacios para la corrupción”, afirmó.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, recordó la reciente misión empresarial a Brasil y enfatizó que la integración regional y la transformación digital deben traducirse en empleos de calidad y confianza para los panameños. “El crecimiento del 4.5% proyectado no garantiza plazas de trabajo; necesitamos inversión extranjera y seguridad jurídica para abrir oportunidades”, subrayó.

La reunión reafirma a APEDE como un gremio propositivo, puente entre el sector privado, el Gobierno y la sociedad, impulsando los debates clave que marcarán el rumbo de Panamá en los próximos años.