Chitré inicia proceso de desinfección de tuberías tras ocho meses de crisis

Luego de ocho meses desde el inicio de la crisis por la contaminación del río La Villa, que ha mantenido a gran parte de la región de Azuero sin agua potable apta para el consumo humano, el distrito de Chitré inicia el proceso de desinfección y limpieza de sus tuberías, una de las zonas más pobladas entre las áreas afectadas.

Los trabajos comenzarán el lunes 2 de febrero a partir de las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta el miércoles 4 de febrero a las 6:00 de la tarde, iniciando en el primer macrosector, que incluye el corregimiento de La Arena, la vía Circunvalación y parte de Monagrillo.

Este primer sector comprende el área de La Arena, desde inicios del corregimiento hasta la división con el distrito de Parita, pero incluyendo zonas como Bocs de Parita, hasta la entrada de la playa El Retén.

La gerente regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en Herrera, Yaurus Ibarra, explicó que durante todo el lunes 2 de febrero la población no debe utilizar el agua ni abrir los grifos, ya que se estará inyectando una solución con altas concentraciones de cloro para eliminar microorganismos y sedimentos acumulados en las tuberías.

Tras un periodo aproximado de 36 horas, el martes, en horas de la tarde, iniciará la fase de enjuague, momento en el cual solo los residentes del sector intervenido deberán abrir sus grifos durante 30 minutos, permitiendo que la solución desinfectante ingrese a las viviendas y complete el proceso de limpieza interna de las tuberías.