Panamá y Ecuador impulsan acuerdo comercial en foro regional

Con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales y promover nuevas oportunidades de inversión, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, presidieron el Primer Encuentro Empresarial Panamá-Ecuador, desarrollado en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

El encuentro reunió a una delegación de 400 empresarios ecuatorianos, quienes viajaron a Panamá para explorar posibilidades de negocios y expansión hacia Centroamérica y el Caribe, representando sectores como servicios, comercio, alimentos, agroindustria y sector financiero, entre otros.

Durante la jornada, la canciller Gabriela Sommerfeld destacó el interés de Ecuador en negociar un Acuerdo de Complementación Económica con Panamá, como una vía para dinamizar el comercio bilateral y facilitar el acceso a nuevos mercados.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha afirmó que las relaciones entre Panamá y Ecuador atraviesan su “punto más dulce”, reflejo del fortalecimiento diplomático y económico entre ambas naciones.

Asimismo, se resaltó la expectativa de que, en los próximos meses, se concrete la firma de un acuerdo comercial de alcance parcial entre Ecuador y Panamá, instrumento que permitiría mejorar las condiciones arancelarias y agilizar el intercambio de bienes y servicios entre ambos países.