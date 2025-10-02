Choque entre IMA y porcinocultores por compra masiva de jamones

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la adquisición de 800,000 jamones para las tradicionales cajas navideñas, una cifra que ha generado alarma entre los productores nacionales de cerdo.

Según el IMA, parte de estos jamones será comprada a la industria local, mientras que el resto se importará. No obstante, la Asociación Nacional de Porcinocultores expresó su preocupación por el impacto que esta decisión tendría sobre la producción y comercialización nacional.

Carlos Pitti, presidente del gremio, cuestionó el incremento en la cifra anunciada: “En la última reunión de la cadena agroalimentaria del sector, el señor Murillo, director del IMA, dijo claramente que la intención era adquirir 300,000 unidades de la industria nacional. Ahora anuncian 800,000, lo que representa un aumento del 266% de un año a otro. ¿En qué se basa esa decisión?”, señaló.

Pitti advirtió que esta medida podría saturar el mercado local: “Si el IMA distribuye 800,000 jamones, cubre casi todo el mercado nacional de picnic. Los supermercados no venderán su inventario, lo que provocará devoluciones a la industria y, en consecuencia, afectará al porcicultor, que no podrá colocar sus cerdos en enero”.

Ante la situación, la cadena agroalimentaria del cerdo convocó a una reunión extraordinaria para el lunes 6 de octubre, en la que se espera la presencia del director del IMA, Nilo Murillo, con el fin de explicar y reconsiderar la decisión.

La Asociación de Porcinocultores solicita que se respete el compromiso inicial y se priorice la producción nacional, especialmente en una temporada clave para el sector agropecuario.