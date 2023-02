Chorrerano vaticinó llegada de Ovnis en 2023

En los últimos días, el tema de los OVNIS (Objeto Voladores No Identificados) ha saltado a los medios internacionales, donde se ha señalado que Estados Unidos ha derribado varios.

A raíz de estas noticias, algunos han tomado en serio el tema y otros no. Pero, programas como History Channel han comenzado a transmitir viejos programas de OVNIS, y casualmente viendo uno de estos programas, recordé a mi paisano “come bollo” Máximo Camargo, quien una tarde del año 1996, me lo encontré en la Avenida de Las Américas afuera de la cantina Panamá Oeste, invitándolo a tomar una mesa para escuchar de su propia voz, lo que antes había contado en un programa radial: “había sido recogido por un Ovni (Objeto volador no identificado) y había sido llevado ante tres personajes que me los describía con el color oro y que en varias ocasiones lo visitaron y, en otras, se iba con ellos”.

Me contó “de los aparatos que le pusieron en todo el cuerpo, algo parecido a los electrodos. Los tres eran idénticos como una gota de agua. Igualitos todos. Pelo color oro. Nariz muy pequeña. Boca pequeña. Un corte de cara muy perfecto. Me dijo que después del 2020 habrá una gran hambruna y en el 2023 llegará un astro de grandes proporciones, más poderoso que todos los sistemas solares, y sacaría a la Tierra de su órbita.

Me diría que su misión será preparar a las personas para un rapto que vendrá y las personas tendrán que estar listas para un rapto. Vendrán en masa para que la humanidad no tema.

Esta afirmación de las fechas, coincide con sucesos que están aconteciendo: hemos visto la hambruna que existe y la fecha exacta de 2023 que han empezado a visitarnos los extraterrestres. ¿Profeta Camargo?

Quizás pocas personas le hicieron caso, como el escritor español JJ Benítez, Víctor Martínez Blanco, y otras personas, pero otros no.

Viajó casi 57 veces con ellos en una nave, según contó. ‘Fui para que me llevaran a conocer un mundo cercano al nuestro que está en el sistema solar de Tilo. Me introdujeron en una cápsula transparente, rememoró.

Ya, al final de su narración, me preguntó: ‘¿Me crees?' Y yo le respondía ‘te estoy escuchando' y, luego, la estocada final: ‘si quieres te puedo llevar con ellos para que conozcas ese mundo' y seguido de ‘¿aceptas?' Dándole yo un rotundo ‘no'.

Pero yo le pregunté: ¿Y los extraterrestres no te hablaron de cuando Armstrong llegó en el Apolo 11 el 16 de julio de 1969? Me miraría para responder: ‘que la próxima vez que se encontraba con ellos les preguntaría'.

Viajo por países como España, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos.

También le pregunté si en Venus había puras mujeres contestándome “deja la vaina”

Quizás el chorrerano Camargo le podemos decir El Profeta. Está aconteciendo, lo que dijo.

