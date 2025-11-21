Nacional - 21/11/25 - 09:13 AM

Chris Williams, hijo de panameño, viajará al espacio en histórica misión

Desde la ciudad de Panamá, Armonía Williams, familiar del astronauta, compartió con los medios que su primo "Chris" partirá hacia el espacio la mañana del Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

 El astronauta estadounidense Christopher "Chris" Williams, de 42 años, hijo del panameño Rogelio L. Williams y la estadounidense Ginger Macomber, partirá al espacio en una misión conjunta con astronautas rusos.

La NASA anunció que Williams permanecerá en el espacio durante 8 meses, en una misión que representa un hito en su carrera y en la colaboración internacional en la exploración espacial. La noticia fue difundida en un video por la agencia espacial estadounidense a través de su cuenta oficial en Instagram. 

En julio de 2021, Williams fue seleccionado por la NASA como uno de los diez candidatos a astronauta entre más de 12,000 solicitantes. Su elección fue anunciada en una ceremonia celebrada en el centro principal de la NASA en Houston, Texas. 

Christopher Williams nació en la ciudad de Nueva York, pero creció en Potomac, Maryland. Se graduó de la Universidad de Stanford en California con una licenciatura en Física en 2005 y obtuvo un doctorado en Física del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 2012, especializándose en astrofísica

 Desde la ciudad de Panamá, Armonía Williams, familiar del astronauta, compartió con los medios que su primo "Chris" partirá hacia el espacio la mañana del Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre

Este es un momento de gran orgullo para su familia, ya que será el primer panameño-estadounidense en llevar a cabo una misión espacial de tal magnitud. 

Te puede interesar

Chris Williams, hijo de panameño, viajará al espacio en histórica misión

Chris Williams, hijo de panameño, viajará al espacio en histórica misión

Noviembre 21, 2025
Cerca de 200 casas afectadas por inundaciones en Colón tras fuertes lluvias

Cerca de 200 casas afectadas por inundaciones en Colón tras fuertes lluvias

 Noviembre 21, 2025
No permitirá que metan a Panamá en un ‘tamborito’ por viaje a Taiwán

No permitirá que metan a Panamá en un ‘tamborito’ por viaje a Taiwán

 Noviembre 21, 2025
Proyecto 'Escuela de Mono Araña' recibe premio de la Unesco

Proyecto 'Escuela de Mono Araña' recibe premio de la Unesco

Noviembre 21, 2025
Mulino trabaja en crear una ‘ley antimafia’

Mulino trabaja en crear una ‘ley antimafia’

 Noviembre 21, 2025

La misión, que forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional en el ámbito espacial, se espera que avance en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la investigación científica, aportando valiosa información sobre el espacio y los efectos de la vida fuera de la Tierra.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito

Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito
Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna

Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido

Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido