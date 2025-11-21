Chris Williams, hijo de panameño, viajará al espacio en histórica misión

El astronauta estadounidense Christopher "Chris" Williams, de 42 años, hijo del panameño Rogelio L. Williams y la estadounidense Ginger Macomber, partirá al espacio en una misión conjunta con astronautas rusos.

La NASA anunció que Williams permanecerá en el espacio durante 8 meses, en una misión que representa un hito en su carrera y en la colaboración internacional en la exploración espacial. La noticia fue difundida en un video por la agencia espacial estadounidense a través de su cuenta oficial en Instagram.

En julio de 2021, Williams fue seleccionado por la NASA como uno de los diez candidatos a astronauta entre más de 12,000 solicitantes. Su elección fue anunciada en una ceremonia celebrada en el centro principal de la NASA en Houston, Texas.

Christopher Williams nació en la ciudad de Nueva York, pero creció en Potomac, Maryland. Se graduó de la Universidad de Stanford en California con una licenciatura en Física en 2005 y obtuvo un doctorado en Física del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 2012, especializándose en astrofísica

Desde la ciudad de Panamá, Armonía Williams, familiar del astronauta, compartió con los medios que su primo "Chris" partirá hacia el espacio la mañana del Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre.

Este es un momento de gran orgullo para su familia, ya que será el primer panameño-estadounidense en llevar a cabo una misión espacial de tal magnitud.

La misión, que forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional en el ámbito espacial, se espera que avance en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la investigación científica, aportando valiosa información sobre el espacio y los efectos de la vida fuera de la Tierra.