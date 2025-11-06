Cierran dos restaurantes en Arraiján por cochinadas

El Ministerio de Salud (MINSA) ha procedido al cierre temporal de dos restaurantes en el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, debido a graves irregularidades en sus condiciones sanitarias.

Uno de los establecimientos continuaba operando a pesar de contar con una resolución de cierre emitida por el Departamento de Saneamiento Ambiental.

El operativo de clausura fue realizado en conjunto con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), como parte de una jornada de inspección a diversos comercios en las comunidades de Burunga y Bique, incluyendo restaurantes, minisúper, supermercados y fondas.

Irregularidades Encontradas

Diógenes De La Cruz, responsable del Departamento Regional de Saneamiento Ambiental, explicó que, durante la inspección, se detectaron múltiples anomalías en los establecimientos revisados.

Entre las faltas más frecuentes, se encontraron situaciones como:

* Contaminación cruzada de alimentos.

* Venta de productos vencidos.

* Reempaque inadecuado de alimentos.

* Venta de cigarrillos al detal.

* Equipos de refrigeración oxidados.

* Presencia de excretas de roedores en las instalaciones.

* Preparación y venta de alimentos sin la debida autorización sanitaria.

* Aguas residuales cercanas a áreas de cocina.

* Utensilios en mal estado, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Sanciones y Cierre de Locales

Además de los cierres temporales, el MINSA impuso sanciones a varios comercios por el incumplimiento de las normas sanitarias y la falta de personal con el carné de salud, requisito indispensable para el manejo adecuado de alimentos.

Cabe recordar que, a finales de octubre, el MINSA también ordenó el cierre temporal de un minisúper en la cabecera de Arraiján debido al incumplimiento de las normativas sanitarias y la falta de corrección de deficiencias previamente notificadas.

Este tipo de operativos forman parte de las acciones que el MINSA lleva a cabo para garantizar la seguridad alimentaria y la protección de la salud pública en todo el país.