Nacional - 11/2/26 - 09:36 AM

Cierran la vía a Bocas por peligro real ¡No se haga el vivo!

En el camino se ven deslizamientos, árboles atravesados y piedras sueltas.

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

La lluvia no ha dado tregua y la cordillera pasó la factura. Desde anoche, cerca de las 10:00, quedó cerrada la vía hacia Bocas del Toro por orden de las autoridades. 

En el camino se ven deslizamientos, árboles atravesados y piedras sueltas. En algunos tramos la neblina no deja ver ni a dos metros y sigue lloviendo. El que conoce esa ruta sabe que cuando la montaña avisa, hay que hacerle caso.

Por sectores como Hornito, el paso quedó bloqueado. Muy poco tráfico. El que intenta subir, se devuelve. No hay condiciones. Las unidades en el área están frenando el paso para evitar una desgracia.

El cierre golpea directo. Buses y camiones de carga quedaron fuera de juego. Gente que iba a trabajar, mercancía que tenía que llegar, viajes cancelados. Todo detenido porque atravesar la cordillera ahora mismo es demasiado riesgo.

Para hoy en la mañana, entre 8 y 9, se espera la instalación de un Puesto de Mando en el área de Chiriquí Grande, desde donde se evaluarán los puntos más peligrosos y se decidirá qué sigue. Mientras tanto, la orden es clara y sin adornos.

No se arriesgue. La vía está cerrada porque la montaña no está estable.

