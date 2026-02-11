Nacional - 11/2/26 - 08:48 AM

Dragones, leones y fuego: El Dorado se prende el 22

Aunque el Año Nuevo Chino arranca oficialmente el 17 de febrero, la celebración fuerte será ese domingo

 

Por: Redacción / Crítica -

El Barrio Chino de El Dorado se alista para una fiesta grande. El próximo domingo 22 de febrero, desde las 10:00 a.m., se realizará el Desfile y Feria del Año Nuevo Chino 2026, totalmente gratis y abierta para todo el público. La actividad es familiar… y sí, también pet friendly.

Aunque el Año Nuevo Chino arranca oficialmente el 17 de febrero, la celebración fuerte será ese domingo. Habrá área infantil con brinca brinca, espacios didácticos y presentaciones en tarima que van desde artes marciales hasta músicos chinos y panameños. No faltarán las tradicionales danzas del Dragón y los Leones, que siempre jalan aplausos y fotos.

La subsecretaria del Consejo Nacional de la Etnia China en Panamá, Sandra Chan, explicó que el festival busca compartir tradiciones y fortalecer los lazos culturales con los panameños. Será una jornada de unión, alegría y mucho movimiento en plena ciudad.

En la feria también habrá su buena vereda gastronómica. Comida china tradicional, platos especiales y hasta gastronomía panameña para el que quiera mezclar sabores. Además, estarán a la venta artículos de la suerte por el Año del Caballo de Fuego, símbolo de libertad, energía, renovación y éxito.

El desfile arrancará a las 3:00 p.m. y se extenderá hasta las 7:00 p.m. Saldrá desde la esquina de Autocentro, recorrerá la Vía Ricardo J. Alfaro, bajará por La Casa Redonda y terminará en el Restaurante Fridays. Participarán más de 40 delegaciones con carrozas alegóricas hechas por artesanos panameños.

Durante el recorrido se repartirán los tradicionales sobres rojos, símbolo de prosperidad, y el cierre será con fuegos artificiales. Para más detalles, la organización invita a seguir la cuenta @anonuevochinopanama.

