Testigo Damaris Rodríguez se hizo la ‘chiva loca’ y ‘chifeó’ el juicio Odebrecht

El desacato de la testigo Damaris Rodríguez Araúz marcó el decimoctavo día de audiencia del caso Odebrecht, luego de que la exfuncionaria de la Policía Nacional no atendiera el llamado del Tribunal pese a que desde el 17 de agosto de 2025 se había emitido una boleta para que compareciera.

La ausencia obligó a suspender el juicio hasta el viernes 13 de febrero, fecha en la que originalmente se tenía previsto culminar la fase de alegatos; sin embargo, el proceso continuará con la evacuación de pruebas periciales y testimoniales, lo que retrasará su finalización al menos una semana más.

Aunque la fiscalía intentó excusar la inasistencia alegando posibles irregularidades en el trámite de citación, el Tribunal explicó que cuenta con todos los recibidos conformes de las diligencias judiciales realizadas. Entre ellas figuran una primera notificación del 3 de septiembre de 2025, cuatro meses antes del inicio de la audiencia, y una segunda del 26 de enero de 2026. Además, se emitió el oficio No. 556, retirado por el abogado Rolando Rodríguez el 30 de enero y entregado ese mismo día en la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Policía Nacional, por lo que la testigo se consideraba formalmente citada.

Antes de proceder con la multa correspondiente por desacato, la jueza Baloisa Marquínez ordenó la emisión de una nueva boleta para que Rodríguez Araúz comparezca ante el Tribunal el viernes 13 de febrero a partir de las 8:30 de la mañana. La defensa ha reiterado que su presencia es clave, ya que el informe del perito Antonio Lim —documento central para la acusación— se elaboró con base en reportes de la exfuncionaria, quien no está acreditada como contable ni cuenta con formación en esa área.

Por su parte, el abogado Alfredo Vallarino, integrante del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, sostuvo que la defensa espera ejercer plenamente el derecho al contrainterrogatorio, al considerar que la testigo realizó acusaciones sin la preparación técnica necesaria.