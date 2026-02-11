Escándalo del Senniaf llega al Consejo de Gabinete. Mides presenta informe

El escándalo por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen llegó directo al Consejo de Gabinete. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presentó un informe detallando las acciones inmediatas que ya están en marcha.

Ante la gravedad de los señalamientos en las denuncias públicas, el Mides activó sus mecanismos de control y supervisión sin dilación.



Como presidenta de la Junta Directiva de la Senniaf, Carles convocó una sesión extraordinaria el 9 de febrero, donde se aprobaron medidas concretas y de aplicación inmediata.

Entre las decisiones, se ordenó una inspección técnica especializada al CAI de Tocumen, realizada entre el lunes 9 y martes 10 de febrero.



El objetivo fue verificar qué está pasando dentro del albergue, identificar hallazgos y aplicar correctivos conforme a los protocolos de protección.

También se instruyó una revisión administrativa integral en las oficinas de la Senniaf. Se evaluarán procesos de gestión, supervisión y toma de decisiones vinculadas al funcionamiento del centro. Los resultados serán presentados ante la Junta Directiva como parte del seguimiento institucional.

Otro punto que no pasó por alto fue la situación de personas adultas con enfermedades y discapacidades que permanecen en el centro. La Junta aprobó acciones específicas para garantizarles atención adecuada y analizar alternativas dentro del marco legal.

La ministra sostuvo además reuniones técnicas con organismos internacionales, entre ellos Unicef, buscando fortalecer los procesos de protección y supervisión.

Carles reiteró que el seguimiento será permanente y que se aplicarán medidas urgentes a corto, mediano y largo plazo.

“El centro de esta discusión no debe ser una disputa política, sino la protección de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó la titular del Mides ante el Gabinete.