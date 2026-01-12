Nacional - 12/1/26 - 02:58 PM

Cierran oficinas públicas 16 y 18 de febrero por Carnaval

Órgano Ejecutivo estableció un calendario de 16 días en los que los servidores públicos deberán trabajar una hora adicional

 

Por: Redacción / Crítica -

Cierran oficinas públicas dos días por Carnaval

El Gobierno Nacional ordenó cerrar oficinas públicas y municipales en todo el país.

Será lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026.

La decisión quedó en el Decreto Ejecutivo N.°3, firmado y promulgado este lunes y el mismo aplica para todas las entidades públicas. Nacionales. Municipales.

El cierre cae en medio del Carnaval.
Los Carnavales 2026 van del sábado 14 al martes 17 de febrero.

No todo se detiene. El decreto lo deja claro. Los servicios esenciales siguen. hospitales, clínicas y policlínicas, el IDAAN,  seguridad y emergencias. También se mantienen en funcionamiento el Metro de Panamá. Migración. Tránsito.Tocumen, S.A. Aduanas. Y otras entidades ligadas a servicios básicos, puertos y aeropuertos.

El Órgano Ejecutivo estableció un calendario de 16 días en los que los servidores públicos deberán trabajar una hora adicional, para compensar esas jornadas.

Según el decreto, la hora extra deberá cumplirse después del horario normal de salida los días 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de enero, y también el 2 de febrero de 2026.Las horas que no se trabajen, se reponen. Así lo dice el decreto.

Los funcionarios deberán sumar una hora más, después del horario normal de salida.

 

 

