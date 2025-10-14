Cierran tramo de la vía Bolívar en Colón hasta fin de mes
A partir de hoy y hasta el viernes 31 de octubre, se implementará un cierre total en un tramo de la vía Bolívar, en el distrito de Colón, lo que afectará a conductores, transportistas y residentes de la zona.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que la vía estará cerrada desde las 3:00 p.m. de este martes 14 hasta las 12:00 del mediodía del viernes 31. El cierre comprende el tramo que va desde el cementerio hasta la planta potabilizadora de Monte Esperanza.
Esta medida forma parte del proyecto de rehabilitación y financiamiento de las calles del distrito de Colón, que busca mejorar la infraestructura vial del área.
Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar vías alternas y estar atentos a las señales de tránsito mientras duren los trabajos.