Nacional - 06/9/25 - 08:04 AM

Cinco casas en peligro por hundimiento en la vía Panamá-Colón

Uno de los residentes, Irvin González, expresó su preocupación y denunció que las lluvias recientes han empeorado la situación, provocando deslizamientos de tierra que afectan su propiedad.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Al menos cinco viviendas ubicadas en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, deberán ser reubicadas debido al riesgo que enfrentan tras el hundimiento registrado en la carretera Panamá-Colón, específicamente en la vía Boyd Roosevelt.

La decisión se tomó luego de una inspección realizada por autoridades locales y nacionales, quienes evalúan los daños y supervisan los trabajos de rehabilitación en la zona afectada.

Uno de los residentes, Irvin González, expresó su preocupación y denunció que las lluvias recientes han empeorado la situación, provocando deslizamientos de tierra que afectan su propiedad. 

Según González, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no le ha informado sobre el alcance de los trabajos ni sobre una posible indemnización. “Tengo más de 57 años de vivir aquí, con título de propiedad. Aquí nadie es invasor”, aseguró.

Las lluvias han complicado las labores de reparación en la zona. Mientras tanto, las autoridades han habilitado rutas alternas hacia la autopista para mantener el flujo vehicular.

