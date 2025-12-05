Imputan a tres hombres por robo y homicidio de adulto mayor en Changuinola

Panamá- Un juez de garantías imputó cargos por robo y homicidio a tres hombres, por su presunta vinculación con el crimen en perjuicio de Artemio Hernández Ortega (72 años), ocurrido el pasado 9 de septiembre en Changuinola, Bocas del Toro.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez declaró legal la aprehensión de los ciudadanos y les aplicó la medida cautelar más severa: detención provisional durante los seis meses que se le otorgó al Ministerio Público para adelantar la investigación.

Según detalló el representante de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, los elementos de convicción recabados "permitieron vincular formalmente a los tres imputados con la investigación, así como acreditar las conductas penales, logrando que se admitieran las peticiones de legalización de aprehensión, formulación del cargo y la aplicación de la detención provisional por el término legal".

Fue mediante pruebas forenses odontológicas realizadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) que los restos esqueléticos de la víctima fueron identificados.

En la carpeta de la causa consta que el señor Hernández Ortega fue atacado por varias personas y herido con un arma blanca. Los agresores lo enterraron en el sector de El Silencio, en un área próxima al río Changuinola, donde sus restos óseos fueron ubicados, enterrados, a mediados del mes de octubre.