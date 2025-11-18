Nacional - 18/11/25 - 08:36 PM

Cinco locales cerrados y 5 notificados por comida dañada y carnés falsos

 

Por: Eric Montenegro / Critica -

Un total de cinco establecimientos comerciales, entre restaurantes y supermercados, fueron cerrados temporalmente ayer martes por el Ministerio de Salud (MINSA) en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Jorge Melo, director regional del MINSA, indicó que entre las irregularidades sanitarias encontradas estaban el almacenamiento inadecuado de carnes en cuartos refrigerados y neveras.

Durante la inspección de un restaurante de comida china, los funcionarios detectaron aceite completamente quemado y alimentos en estado deplorable, según explicó el Dr. Melo.

El personal de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV) también ubicó carne en descomposición en varios supermercados inspeccionados.

A esto se sumó una panadería sin licencia sanitaria que operaba dentro de un supermercado, lo que provocó el decomiso y destrucción de todos los productos que estaban a la venta.

Durante el operativo, el DINACAVV también decomisó carnés de manipuladores de alimentos presuntamente falsos y cigarrillos prohibidos para su venta en el país.

El director regional del MINSA confirmó que los funcionarios cuentan con mecanismos para identificar los carnés falsos rápidamente.

Los propietarios de los locales cerrados tendrán 30 días para cumplir con todas las recomendaciones sanitarias; además deberán pagar multas entre 3 mil y 5 mil dólares.

 

