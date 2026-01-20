Citan al director de la AAUD por tema de recolección de basura

San Miguelito está al límite. Ovil Moreno, administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), fue citado a la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social para dar explicaciones sobre el colapso en la recolección de basura.

Los diputados preguntaron sin rodeos: ¿al atender este distrito poblado no se descuidan otras áreas? ¿Cuenta la autoridad con la flota de camiones, maquinaria y personal suficiente para mantener un servicio constante y eficiente?

En la sesión, Betserai Richards, Carlos Afú y el presidente de la comisión, Edwin Vergara, coincidieron: este tema no es menor. La basura acumulada deteriora la salud de los vecinos y amenaza el presupuesto de la institución.

La comisión también decidió crear dos subcomisiones para estudiar proyectos de ley que necesitaban más análisis. La primera revisará el proyecto de ley 146, presentado por la diputada Lilia Batista, sobre trabajo a bordo de naves mercantes y pesca comercial. La segunda, el proyecto 255, del diputado Jamis Acosta, que regula la profesión de técnicos y licenciados en instrumentación quirúrgica.

Además, se dio primer debate al proyecto 348, que modifica la Ley 242 sobre el uso medicinal del cannabis.

Finalmente, la comisión aprobó dos prohijamientos: el anteproyecto 91, sobre la promoción de bebidas saludables en combos de comida rápida, y el anteproyecto 261, que regula los sitios de disposición final de residuos en Panamá.

San Miguelito sigue mirando a la AAUD con lupa. La calle exige respuestas y los diputados no piensan dejar pasar este desorden.