Citi, Maersk y AES muestran interés en inversiones estratégicas en Panamá

Los gigantes corporativos Citi, Maersk y AES expresaron su interés en realizar nuevas inversiones en Panamá, particularmente en los sectores comercial, marítimo, energético y financiero, durante reuniones sostenidas con el presidente José Raúl Mulino en el marco del Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza.

🟦 Financiamiento para megaproyectos estratégicos

En el encuentro con ejecutivos de Citi, se abordaron oportunidades de financiamiento para megaproyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país, como el Tren Panamá-David y la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, iniciativas clave para el desarrollo económico y la integración regional.

El mandatario también expuso los nuevos proyectos de inversión del Canal de Panamá, entre ellos el reservorio multipropósito de Río Indio, la construcción de dos megaterminales portuarias y un gasoducto, diseñado para atender la creciente demanda energética.

🟦 Maersk analiza expansión portuaria

Durante la reunión con la naviera danesa Maersk, la segunda más grande del mundo, el presidente Mulino analizó temas de interés mutuo relacionados con los proyectos de nueva infraestructura portuaria presentados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), enfocados en fortalecer la plataforma logística del país.

🟦 AES amplía su apuesta energética

El jefe del Ejecutivo también sostuvo un encuentro con Andrés Gluski, presidente de AES Corporation, quien detalló los avances de la expansión de su planta de generación eléctrica a base de gas natural en Panamá.

Gluski manifestó además el interés de AES en invertir en el proyecto del lago Bayano, como parte de su estrategia de crecimiento en el sector energético panameño.

🟦 Geopolítica y economía global

Mulino y Gluski aprovecharon el encuentro en Davos para intercambiar impresiones sobre el nuevo escenario geopolítico mundial y su impacto económico en las distintas regiones, así como las oportunidades que surgen para países con una posición estratégica como Panamá.