Ciudad del Saber rinde homenaje a Panamá con la "Siembra de Banderas"

La Fundación Ciudad del Saber llevó a cabo con éxito su tradicional “Siembra de Banderas”, un evento que ya cumple 22 años celebrando el espíritu patriótico y el respeto por la historia de Panamá, en el marco de las próximas efemérides nacionales.

Durante la emotiva ceremonia, más de 90 banderas fueron colocadas en la emblemática Ciudad del Saber, espacio que alguna vez fue el Fuerte Clayton.

Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación, destacó el valor histórico del lugar, señalando que “estamos en un sitio especialmente emblemático, que gracias a los tratados Torrijos-Carter firmados en 1977, hoy es un centro de conocimiento, emprendimiento y paz”.

Arosemena también destacó el crecimiento de la Ciudad del Saber como un lugar donde convergen universidades, centros de investigación y empresas, promoviendo la cultura y el desarrollo del país.

La ceremonia contó con la participación de la expresidenta Mireya Moscoso, quien acompañó a los organizadores y a estudiantes, colaboradores y aliados de la Fundación en este acto patriótico.

Las banderas permanecerán en el área verde de la Ciudad del Saber durante todo el mes de noviembre, como símbolo del respeto y la unidad nacional.

Este evento, que se ha mantenido como una tradición por más de dos décadas, busca fortalecer el vínculo de los panameños con su historia y fomentar el orgullo nacional en cada generación.