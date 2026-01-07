Cobre Panamá apoya proyectos comunitarios que beneficiaron a más de 9,100 personas en 2025

Desde marzo de 2025, acciones lideradas por el equipo de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá generaron empleo local y donaciones comunitarias que impactaron directamente a más de 9,123 personas en comunidades de los distritos de La Pintada, Omar Torrijos y Donoso.

En materia de empleo, 166 personas de las comunidades participaron en proyectos comunitarios ejecutados en alianza con las juntas locales, a través de contratistas comunitarios, quienes emplearon personal exclusivamente de las propias comunidades. Este modelo permitió que los recursos y las oportunidades de trabajo permanecieran en la zona.

De las personas contratadas, 150 participaron en proyectos prioritarios, 80 en limpieza de áreas verdes y 70 en mejoras de caminos, mientras que el resto trabajó en otros proyectos de infraestructura comunitaria como paneles solares, mantenimiento de acueductos y sistemas de filtración, transporte fluvial, remodelación de casas de huéspedes y apoyo logístico, generando empleo temporal con pago semanal.

En paralelo, se fortaleció el programa de transporte comunitario gratuito, beneficiando a las comunidades vecinas de Río Caimito, Nueva Lucha, Nueva Esperanza, Nuevo Edén y Nuevo Sinaí, facilitando el acceso a servicios de salud, educación y otras actividades comunitarias.

“Quiero agradecer todo el apoyo que nos han brindado. El impulso que nos dio Cobre Panamá fue muy importante y estamos totalmente agradecidos. Gracias a estos proyectos, nuestra comunidad puede seguir avanzando y pensar en un mejor futuro”, señaló Eny Anibal Cruz de la comunidad de Santa María de Belén, Colón.

El programa también brindó transporte gratuito a estudiantes, facilitando el retorno de alumnos de secundaria desde el IPT de Coclesito los fines de semana y el traslado de estudiantes técnicos desde Nuevo Sinaí al centro de formación de Chapala, en la ciudad de Panamá.

Durante 2025, el transporte comunitario registró 1,605 viajes donados, recorriendo más de 100,000 kilómetros y movilizando a 40,125 personas. El servicio opera en promedio 30 viajes semanales (1,440 al año), con un impacto estimado de más de 36,000 movilizaciones, mientras que el resto de las donaciones de transporte se destinó a actividades deportivas y culturales.

Adicionalmente, los proyectos desarrollados beneficiaron a 612 personas mediante apoyos de uniformes e implementos deportivos y a 212 personas a través de programas de apoyo socioeconómico, como capacitaciones a productores e insumos para proyectos agrícolas.

Estas acciones se ejecutaron en coordinación con municipios, juntas locales, líderes comunitarios y autoridades, como parte del trabajo del equipo de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, enfocado en generar oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida en las comunidades vecinas.