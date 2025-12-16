Nacional - 16/12/25 - 10:27 AM

Copa extiende suspensión de vuelos a Caracas hasta enero de 2026

Copa Airlines reiteró que la seguridad de los pasajeros y tripulaciones va primero, e instó a quienes tengan vuelos hacia o desde Caracas.

 

Panamá. Copa Airlines extendió la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el jueves 15 de enero de 2026, debido a que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía aún no estaría totalmente operativa, incluyendo su sistema de aterrizaje por instrumentos.

La decisión cae en plena temporada alta, cuando miles de pasajeros buscan moverse por la región. Ante ese escenario, la aerolínea aumentó la frecuencia de vuelos entre Panamá y Cúcuta, Colombia, ciudad fronteriza con el estado Táchira, como ruta alternativa para los viajeros con destino a Venezuela.

Como parte de la evaluación de opciones operativas, este martes 16 de diciembre una aeronave de carga B737-800BCF (matrícula HP-1990W) realiza un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, una plaza donde Copa no opera vuelos regulares desde julio de 2024.

Para los pasajeros que ya tenían boletos emitidos hasta la fecha de suspensión, la aerolínea mantiene tres alternativas sin cargos adicionales:

  • Cambio de fecha o cambio de origen/destino dentro de la misma región.
  • Cancelación del viaje, conservando el valor del boleto como crédito para uso futuro.
  • Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, gestionable en www.copa.com.

Copa Airlines reiteró que la seguridad de los pasajeros y tripulaciones va primero, e instó a quienes tengan vuelos hacia o desde Caracas a mantenerse informados por los canales oficiales de la compañía.

