Colegio Ángel María Herrera en el ojo de la tormenta por violencia

Las situaciones de inseguridad y los problemas de conducta estudiantil en el Colegio Secundario Ángel María Herrera, ubicado en Penonomé, provincia de Coclé, han llevado a las autoridades del plantel, en conjunto con el Ministerio de Educación (Meduca), a reforzar las medidas de seguridad para garantizar un ambiente más seguro.

Padres de familia han denunciado supuestos robos tanto dentro como fuera del colegio, además de peleas, agresiones entre estudiantes y conductas irregulares.

Ante esta situación, Yoici Atencio, directora regional del Meduca en Coclé, informó que el colegio forma parte del programa Escuelas Vigilantes, una iniciativa desarrollada en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Como parte de esta estrategia, se contará con la presencia de unidades de la Policía de la Niñez y la Adolescencia en los turnos matutino y vespertino.

La directora explicó que también se reforzarán los controles de ingreso al plantel, en cumplimiento del Decreto 1183 de 2008, que establece el procedimiento de acceso a las escuelas. Esto implica mantener los portones cerrados de manera permanente durante la jornada escolar.

“Estamos muy pendientes de la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Estas acciones buscan brindar tranquilidad a los padres de familia, a nuestros docentes y a la comunidad en general”, afirmó Atencio.

Por otro lado, un grupo de estudiantes y egresados, a través de una nota de prensa, rechazaron las declaraciones sobre las presuntas irregularidades en el plantel, calificándolas de infundadas y carentes de pruebas. Sostienen que estos señalamientos afectan la imagen de una institución que, por generaciones, ha graduado a miles de penonomeños.

Como respuesta, han convocado a una protesta pacífica este jueves en horas de la mañana, en defensa del colegio.