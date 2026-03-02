Panamá en riesgo ante ampliación de guerra en Iran

Panamá le dio asilo al Sha de Irán en 1979, cuando fue depuesto por la revolución islámica. El Gral. Torrijos, a solicitud del expresidente de los EE. UU., Jimmy Carter, recibió al Sha.

Panamá participó en negociaciones secretas en Francia para la liberación de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán.

En ese periodo, Irán atacó a Panamá usando elementos de la ultraizquierda y la tendencia del PRD, organizando un complot proiraní; introduciendo millones de dólares falsos vía Venezuela e impulsó y patrocinó protestas en estas revueltas violentas por la presencia del Sha en Panamá, alterando el orden interno.

Tiempo después, en operaciones secretas, en 1985, mientras Irán e Irak estaban en guerra, Irán solicitó en secreto la compra de armas a Estados Unidos. Panamá cooperó con la CIA y fue clave en el IranGate; vendió armas secretamente a Irán para obtener fondos para apoyar la guerra de los Contras en Nicaragua.

En 1994, acto terrorista ejecutado por Hezbolá, organización terrorista proxy de Irán. El vuelo 901 de Alas Chiricanas explotó en el aire, muriendo todos sus ocupantes, en su mayoría judíos que retornaban de la Zona Libre de Colón.

Todos estos antecedentes expuestos nos ubican como riesgo; Irán, con elementos de la Guardia Revolucionaria, ha operado en Panamá.

Después de Argentina, donde hubo un acto terrorista en 1994 con un coche bomba que destruyó la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), con 85 víctimas y 300 heridos. Panamá es el segundo país del continente que ha sufrido actos terroristas vinculados a Irán. En el vuelo de Alas Chiricanas fallecieron 21 personas.