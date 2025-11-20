Colón bajo el agua: Inundaciones, árboles caídos y otros daños por lluvias

Desde la madrugada de este jueves, intensas lluvias han causado inundaciones y dificultades en el tráfico vehicular en la provincia de Colón. Las fuertes precipitaciones continúan afectando tanto la ciudad de Colón como sus alrededores, con especial atención en la Costa Abajo y el área de la Transístmica.

En la localidad de Sardinilla, un árbol cayó sobre las líneas de tendido eléctrico, dejando a varios residentes sin servicio. Además, las lluvias han provocado el colapso de algunos tramos de la carretera hacia la comunidad de José Dominador Bazán y el Cuarto Puente, lo que ha generado serias dificultades para el transporte en la zona, particularmente en el área de Margarita, donde se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación en la vía.

La situación empeoró la noche del miércoles, cuando muchos residentes no pudieron regresar a sus hogares debido a los inundaciones y al bloqueo de calles. Los taxis no se arriesgaron a atravesar las zonas inundadas, lo que dejó a los pasajeros varados por hasta tres horas antes de poder tomar un bus hacia sus destinos. Esto generó gran malestar entre la población afectada.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha instado a la población a mantenerse alerta, mientras evalúa los daños y continúa con las labores de evacuación en las áreas más afectadas.

En el sector de Cristóbal Este, un asentamiento informal en una zona inundable sufrió daños considerables, lo que obligó a Sinaproc a realizar evacuaciones preventivas. En total, 18 viviendas resultaron con daños parciales y 65 personas fueron evacuadas a casa de familiares y vecinos.

Además, el desfile de los derechos de la niña y el niño, previsto para este día en Colón, fue suspendido debido al mal tiempo. Las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) están evaluando la posibilidad de reprogramarlo para una nueva fecha.

En la ciudad de Colón, varias avenidas, como la Bolívar, Amador Guerrero y Meléndez, se encuentran inundadas, lo que ha complicado aún más el tránsito en la ciudad.



Las autoridades continúan monitoreando la situación, mientras se espera que las lluvias persistan en las próximas horas.