Nacional - 27/2/26 - 09:17 AM

Colón celebra 174 años entre historia, cultura y ruinas que claman inversión

Una de las actividades más llamativas será “Sabores de Colón”, enfocada en resaltar la gastronomía y el legado cultural de la provincia.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Este viernes 27 de febrero, la ciudad de Colón celebra sus 174 años de fundación, con varias actividades que buscan resaltar la historia y la cultura de los colonenses. L

a urbe, que empezó en la Isla de Manzanillo en 1852, se convirtió con los años en un punto estratégico del comercio nacional e internacional.

Una de las actividades más llamativas será “Sabores de Colón”, enfocada en resaltar la gastronomía y el legado cultural de la provincia.

El epicentro será el Centro de Arte y Cultura de Colón, donde los visitantes podrán conocer de cerca la riqueza culinaria local.

Este sábado habrá desfiles donde los participantes mostrarán la cultura Congo, orgullo de la raza colonense, que ha dejado huella en distintos ámbitos del desarrollo humano de la ciudad. 

Además, a las 11:00 a.m. se realizará la sesión solemne del Concejo Municipal, destacando el aporte de Colón al progreso del país.

Te puede interesar

Nuevo libro revela cómo Francia dejó huella en historia del Canal de Panamá

Nuevo libro revela cómo Francia dejó huella en historia del Canal de Panamá

 Febrero 27, 2026
Decomisan embarcaciones en Mariato por pesca con trasmallos prohibidos

Decomisan embarcaciones en Mariato por pesca con trasmallos prohibidos

 Febrero 27, 2026
Colón celebra 174 años entre historia, cultura y ruinas que claman inversión

Colón celebra 174 años entre historia, cultura y ruinas que claman inversión

 Febrero 27, 2026
Nuevo año escolar y el colegio de Los Pozos continúa sin terminar

Nuevo año escolar y el colegio de Los Pozos continúa sin terminar

 Febrero 27, 2026
Mesas especiales garantizarán sufragio a electores con movilidad reducida

Mesas especiales garantizarán sufragio a electores con movilidad reducida

 Febrero 27, 2026

Para Matilde Ruiz, de 68 años y oriunda de la Costa Arriba de Colón, es urgente que las administraciones inviertan en la ciudad. 

“Colón ha caído en ruinas con los años, necesitamos que se saquen adelante las calles, los edificios y las oportunidades para la gente”, expresó.

Zoila Muñoz, estudiante universitaria de 27 años, destacó que la inversión debe ir también en el capital humano, con universidades enfocadas en carreras demandadas como servicio, tecnología y portuaria. “Vemos con agrado el nuevo hospital y la futura construcción del estadio Roberto Mariano Bula, son cosas que merecemos los colonenses”, dijo.

A pesar de las celebraciones, un recorrido por la ciudad muestra edificios deteriorados, recordando a los colonenses que la ciudad necesita atención urgente para no perder su historia ni su identidad.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí