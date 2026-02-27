Colón celebra 174 años entre historia, cultura y ruinas que claman inversión

Este viernes 27 de febrero, la ciudad de Colón celebra sus 174 años de fundación, con varias actividades que buscan resaltar la historia y la cultura de los colonenses. L

a urbe, que empezó en la Isla de Manzanillo en 1852, se convirtió con los años en un punto estratégico del comercio nacional e internacional.

Una de las actividades más llamativas será “Sabores de Colón”, enfocada en resaltar la gastronomía y el legado cultural de la provincia.

El epicentro será el Centro de Arte y Cultura de Colón, donde los visitantes podrán conocer de cerca la riqueza culinaria local.

Este sábado habrá desfiles donde los participantes mostrarán la cultura Congo, orgullo de la raza colonense, que ha dejado huella en distintos ámbitos del desarrollo humano de la ciudad.

Además, a las 11:00 a.m. se realizará la sesión solemne del Concejo Municipal, destacando el aporte de Colón al progreso del país.

Para Matilde Ruiz, de 68 años y oriunda de la Costa Arriba de Colón, es urgente que las administraciones inviertan en la ciudad.

“Colón ha caído en ruinas con los años, necesitamos que se saquen adelante las calles, los edificios y las oportunidades para la gente”, expresó.

Zoila Muñoz, estudiante universitaria de 27 años, destacó que la inversión debe ir también en el capital humano, con universidades enfocadas en carreras demandadas como servicio, tecnología y portuaria. “Vemos con agrado el nuevo hospital y la futura construcción del estadio Roberto Mariano Bula, son cosas que merecemos los colonenses”, dijo.

A pesar de las celebraciones, un recorrido por la ciudad muestra edificios deteriorados, recordando a los colonenses que la ciudad necesita atención urgente para no perder su historia ni su identidad.