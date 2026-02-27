Decomisan embarcaciones en Mariato por pesca con trasmallos prohibidos

Dos embarcaciones y sus tripulantes dedicados a la pesca artesanal fueron retenidas por funcionarios de la ARAP y del SENAN, bajo órdenes de la Autoridad Marítima de Panamá, tras ser sorprendidos presuntamente usando trasmallos prohibidos en plena temporada de veda en la zona costera sur de Mariato.

El operativo se realizó durante una ronda marítima de verificación, cumpliendo el Decreto Ejecutivo 158 de 2003, que prohíbe el uso del trasmallo de malla 3 durante el período de veda.

Las embarcaciones fueron detectadas cerca de Isla Cébaco y en el sector de Malena.

Yaneth Pinto, directora regional de la ARAP en Veraguas, confirmó que además del uso del arte de pesca restringido, las embarcaciones no contaban con la documentación vigente exigida para la actividad pesquera.

“Se procede con lo que estipula el decreto, que es el decomiso del arte de pesca”, afirmó Pinto. Tanto las redes como las embarcaciones fueron trasladadas a Puerto Mutis, donde se inició el proceso administrativo correspondiente.

Por su parte, Samuel Fuentes, pescador y dirigente comunitario de Playa Malena, expresó su preocupación por la situación. Según indicó, las embarcaciones utilizaban arte de pesca tipo volantín y no trasmallo de fondeadero, como establece un acuerdo previo con la ARAP.

“Los permisos estaban vencidos, pero el arte de pesca usado es de volantín y no de fondeadero”, sostuvo Fuentes, quien aseguró que, pese a ello, las autoridades procedieron con el decomiso y la retención de las dos embarcaciones.

Señaló que esta medida es un duro golpe para las familias afectadas, que ahora no tienen equipos para ganarse el sustento diario.

Las autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia marítima continuarán durante la temporada de veda, para proteger los recursos marinos y garantizar el cumplimiento de la normativa. Mientras tanto, los pescadores deberán enfrentar el proceso administrativo que definirá las sanciones correspondientes.